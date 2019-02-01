Названы три страны, которые смогут «послать» США

Москва, , 14:20 — REGNUM Доказательств того, что Венесуэла пыталась переправить часть золотовалютных запасов в Россию нет. Однако с её стороны разумно было бы искать страны, в которых можно разместить свои резервы, заявил 1 февраля дипломат и общественный деятель Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут» на канале Россия1.

«Они (власти Венесуэлы) должны иметь резерв, который им вернут в любой момент. Для этого в мире есть три страны: Швейцария, Китай, Россия. Эти три страны в ответ на давление США, требования отдать венесуэльское золото, смогут послать Штаты куда подальше. Если нашу страну будут использовать для валютных операций Венесуэлы, значит, у нас есть механизм для обхода санкций. Почему Венесуэла может держать золото в США и Великобритании, а в России и Китае не может?», — высказал своё мнение Платошкин.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что Китай отказался обменивать венесуэльское золото на валюту. Поэтому сейчас страна осуществляет эти операции через Объединенные Арабские Эмираты. Вариантов где ещё обменять золотые запасы на доллары у властей Венесуэлы не так много, считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк Венесуэлы намерен продать крупную партию золота в Объединенные Арабские Эмираты.

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