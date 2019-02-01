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В 2018 году трудовые мигранты перевели на Украину $11 млрд

Экономика

Это лишь данные электронных платёжных систем, сколько ввезено неофициально — неизвестно

Киев, 1 февраля 2019, 14:10 — REGNUM  К концу 2018 года сумма денежных переводов от трудовых мигрантов достигла $11 млрд, заявила заместитель главы национального банка Украины Екатерина Рожкова во время брифинга, сообщило 31 января издание «Экономическая правда».

«Учитывая тенденции, которые происходят, а именно выравнивание уровней зарплат в Украине, восстановление экономического роста, а также переизбыток рынков наших ближайших соседей трудовыми ресурсами, мы ожидаем замедления тенденций трудовой миграции», — отметила Рожкова.

При этом поступления от трудовых мигрантов в 2019 году увеличатся, прогнозирует национальный банк.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году трудовые мигранты перевели на Украину более $9 млрд, что значительно превышает все иностранные инвестиции и кредиты вместе взятые.

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Денежные переводы в среде мигрантов
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