Дело Арашуковых: СКР намерен просить об аресте директора «Ессентукигоргаза»

Ставрополь, , 14:05 — REGNUM Ходатайствовать об аресте исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова намерен Следственный комитет России. Об этом 1 февраля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время с Кятовым проводятся следственные действия, а по окончании его допроса следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кятов допрашивается в рамках громкого уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. По делу уже арестованы член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Арашуковых» началось с задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо в зале заседания Совета Федерации 30 января по обвинению в двух резонансных убийствах, участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей. Тогда же, но уже в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков по обвинению в мошенничестве и участии в преступном сообществе по организации хищения газа у ПАО «Газпром» на более чем 30 млрд рублей. По данному делу следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России в 11 городах проведено свыше 40 обысков.

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