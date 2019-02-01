Производитель отзывает в России более 84 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Москва, , 13:57 — REGNUM Компания «Тойота Мотор» — подразделение японского автоконцерна в России — отзывает с российского рынка 84 257 автомобилей Toyota (Hilux, Auris, Corolla) и Lexus (ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F) в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя или переднего пассажира, сообщает 1 февраля пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных подушками безопасности водителя или переднего пассажира производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии», — говорится в сообщении.

Уведомление о необходимости доставить автомобиль в ближайший дилерский центр для выполнения ремонта будет направлено владельцам по почте и/или по телефону.

Ранее компания Toyota объявила об отзыве 113 автомобилей Highlander в связи с возможным наличием в противотуманных фарах машин ламп светодиодного типа.

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