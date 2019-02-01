Уровень инфляции на продукты может составить 9% к концу 2019 года — эксперт

Москва, , 17:33 — REGNUM Вопрос с удорожанием продуктов в Москве пока остаётся открытым несмотря на заверения городского правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Он отметил, что, помимо стандартного пакета, который вызывает повышение цен — изменения ставки НДС, роста акцизов на топливо, введения новых пошлин — ещё вводится и возможное ограничение на въезд в город автомобилей с определёнными стандартами двигателей. По мнению эксперта, это приведёт к обязательству поставщика обновить автопарк, и покрытие затрат ляжет на плечи покупателей в виде повышения цен на все товары. И тогда вырастут цены не только в столице.

«Пока это только обсуждается, о введение такого ограничения еще рано говорить, если резко осуществить, то Россия действительно столкнется с нехваткой продовольствия. Вероятным видится уровень инфляции на продуктовую корзину на уровне 7−9% к концу года», — отметил Павел Сигал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Москве вступили в силу новые правила перевозок грузов, усложнившие получение разовых пропусков на въезд на территорию столицы.

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