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За год прямых иностранных инвестиций в Украину стало меньше на $0,2 млрд

Экономика

Украинские мигранты перечислили почти в 4,5 раза больше

Киев, 1 февраля 2019, 13:53 — REGNUM  В 2018 году размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в украинскую экономику составил $2,4 млрд, что на 7,7% меньше показателя 2017 года, заявили в пресс-службе национального банка Украины, сообщил 31 января официальный сайт ведомства.

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,4 млрд ($2,6 млрд в 2017 году)», — сказано в сообщении.

58% ПИИ были направлены на развитие реального сектора экономики, а 42% ушли в финансовый сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году национальный банк Украины ожидает увеличения денежных перечислений от украинских трудовых мигрантов за рубежом. В 2018 году они перевели на Украину примерно $11 млрд.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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