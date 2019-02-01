Без США не обойдется: о решении Болгарии продлить «Турецкий поток»

Москва, , 13:42 — REGNUM Болгарская газотранспортная компания «Булгартрансгаз» приняла решение расширить свои мощности и инвестировать $1,6 млрд в расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию. Расширение газотранспортной системы должно завершиться в 2020 году. Однако есть опасения, что Болгария может подвергнуться политическому давлению со стороны США и ряда стран Европы, что может затормозить реализацию проекта, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Опасения связаны с итогами по строительству «Южного потока, когда Болгария дала согласие на участие в проекте и подписала ряд соглашений с российской стороной, но позже под внешним давлением изменила свое решение.

«В целом проект выгоден для Греции и Болгарии, так как страны будут получать дополнительный доход в бюджет своей страны от транзита российского газа», — отметила эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, расширение «Турецкого потока» позволит транспортировать газ в Грецию, Болгарию и Сербию, что составляет порядка 8 млрд кубометров газа в год, при этом останутся дополнительные мощности в 7 млрд кубометров. Транспортировка газа в перечисленные страны будет возможна без участия Украины. Далее при желании европейских стран через «Турецкий поток» российский газ можно будет поставлять в Центральную Европу.

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