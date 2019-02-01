Застройщика «Города будущего» банкротит нижегородское министерство

Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области пытается обанкротить застройщика, известного своими проектами в Нижнем Новгороде — «Пражский квартал» и «Город будущего», и позиционирующего себя «ведущей строительной фирмой Нижнего Новгорода». Ведомство обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к АО «Жилстройресурс», но дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 31 января 2019 года, сумма исковых требований — 4 169 335,23 рубля. Это вторая попытка министерства обанкротить общество, первая была сделана в июле 2017 года, но суд отказал во введении наблюдения.

Отметим, 15 января 2019 года суд удовлетворил другой иск министерства — о взыскании «127 825 рублей 89 копеек задолженности за период с 01.10.2016 по 29.08.2017 года и 6 533 рубля 44 копейки пени за период с 21.10.2016 по 17.08.2017 года по договору аренды земельного участка от 23.10.2007 года №18−500г». 20 сентября 2018 года судом удовлетворен ещё один иск ведомства — о взыскании «1 867 297 рублей 59 копеек задолженности и 176 617 рублей 88 копеек пени по договору аренды земли на время совместной деятельности по строительству (реконструкции) объекта от 20.12.2005 №14 693/06». Решение суда ответчиком не обжаловалось. Во втором случае речь шла о земельном участке площадью 34 тыс. кв. м, который был передан для строительства жилых домов №1, 2, 4, 5 (номера по генплану) с помещениями общественного назначения и подземными автостоянками.

«Вместе с тем, как следует из материалов дела, на арендуемом земельном участке ответчиком построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома №12, 14 по улице Фрунзе Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, административные здания №260, 262 по улице Горького Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, а также распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией», — отмечается в материалах дела и уточняется, что «согласно представленной схеме раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:060106:0146, площадь незастроенной части земельного участка, на котором ведется в настоящее время строительство, составляет 20 355,90 квадратного метра».

7 июня 2018 года суд также удовлетворил иск министерства к этому же АО о взыскании 913 684 рублей 86 копеек задолженности по арендной плате и 36 815 рублей 99 копеек пени. Долг возник по участку, где «построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома №229, 231, 217, 221 по улице Ванеева, №10, 8, 4, 2, по улице Бульвара Королева, пожарное депо на шесть автомобилей», начато строительство «жилого дома №10 (по генплану) с магазином, встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Ванеева», а в незастроенной части «планируется строительство многоэтажного паркинга на 490 машиномест (№14 по генплану) и жилого многоквартирного 25-ти этажного дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой».

В исках ведомства к АО суд снизил запрашиваемые суммы.

По данным ЕГРЮЛ, общество было учреждено 10 января 1995 года, уставный капитал — 41 568 000 рублей. Президент — Владимир Царев, числящийся учредителем и соучредителем ещё девяти юрлиц, включая АО «Группа компаний Жилстройресурс» (директор — Елена Царева), банкротства которого потребовало налоговая служба в ноябре 2018 года. Обоснованность претензий к этой компании должна слушаться судом сегодня, 1 февраля 2019 года. Сумма претензий налоговой, которая уже делала попытку обанкротить АО в 2017 году, — 1 361 421,54 рубля.

Владимир Царев совместно с Кириллом Царевым также являются владельцами ООО «Нижегородский гольфклуб». Учредителями АО «Жилстройресурс» выступали Владимир Царев и строительное ООО «Цель ВЧ», единственным владельцем и директором которого выступает Артём Владимирович Царев. Само АО числится соучредителем и учредителем двух ТСЖ, одного товарищества собственников жилья и строительного ООО «Фирма «Нижегородстрой», созданного в 1992 году.

На сайте АО «Жилстройресурс» сообщается, что оно «является ведущей строительной фирмой г. Нижнего Новгорода» и «специализируясь на выполнении функций заказчика-инвестора, генерального подрядчика по строительству и реконструкции жилых и административных зданий, сложных инженерных сооружений и коммуникаций».

"Ярким примером такой деятельности стала застройка «Пражского квартала» в границах улиц: Б. Печерская, М. Горького, Ковалихинская, Фрунзе Нижегородского района, где объем иностранных инвестиций, привлеченных под гарантии АО «Жилстройресурс» в период 2008 по 2012 год составил более 1,5 млрд рублей. Важно, что значительная часть инвестиций обеспечила достойное расселение граждан из ветхого фонда исторической части в благоустроенные квартиры центральных районов города. В 2012 году на территории квартала завершено строительство Центра деловой активности Богемия Палас», ставшего настоящим украшением города. Продолжая застройку квартала, в строительстве ансамбля жилых домов используются мотивы классической чешской архитектуры, что делает облик квартала визуально разнообразным, интересным, сбалансированным», — уточняется на сайте и дополняется, что ещё одним проектом АО является «застройка жилого квартала «Город будущего» в Советском районе г. Нижнего Новгорода», где введены в эксплуатацию семь многоквартирных домов и пожарное депо.