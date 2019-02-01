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В Киргизии предлагают меньше праздновать и больше экономить

Экономика

В 2017 году государство оплатило 120 торжественных и юбилейных мероприятий, в 2018 году – 105

Бишкек, 1 февраля 2019, 13:10 — REGNUM  Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект поправок в закон «О юбилейных мероприятиях», предлагающих ограничить количество торжеств, проводимых за счет налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Как отмечает инициатор законопроекта, депутат Зиядин Жамалдинов, киргизстанское правительство каждый год утверждает список из более чем 100 торжественных юбилейных мероприятий общенационального значения. Также органы местного самоуправления, администрации и госорганизации отдельно утверждают перечни юбилейных мероприятий регионального, местного и корпоративного значения.

«Проведение юбилейных мероприятий в таком количестве отрицательно сказывается на состояние государственного бюджета. Но, при этом с каждым годом все больше и больше растет объем расходов республиканского бюджета и более того растет объем государственного долга», — подчеркивает народный избранник.

Также Жамалдинов напомнил о том, что ранее депутаты неоднократно призывали граждан ограничить расходы рядовых граждан на проведение различных торжеств и тоев (больших застолий — Прим. ИА REGNUM ).

При этом парламентарии акцентировали внимание на том, что стоимость среднего по масштабу торжества для одной семьи составляет около 1 млн сомов (952 тысячи рублей), которые могли бы покрыть потребительские расходы той же средней семьи на несколько лет.

Подводя итог, автор законопроекта предложил внести в законодательство поправки, в соответствии с которыми предлагается праздновать только те юбилеи, которые выпадают на 50 лет, 75 лет, 100 лет от даты торжественного события и далее через каждые 25 лет. И только в особых случаях проводить внеочередное юбилейное мероприятие в иные даты — при наличии особого решения президента Киргизии

ИА REGNUM напоминает, что на 2017 год правительство Киргизии утвердило список из 120 юбилеев и торжественных мероприятий, а на 2018 год — 105 таких мероприятий.

Отметим, что по итогам 2018 года расходы республиканского бюджета Киргизии превысили доходы почти на 21 млрд 503 млн сомов (20 млрд 479 млн рублей по текущему курсу).

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Экономика Киргизии
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