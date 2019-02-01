УФАС обнаружило картель в сфере благоустройства Москвы

Москва, , 13:09 — REGNUM В отношении пяти компаний, участвовавших в аукционах на работы по благоустройству на севере Москвы, возбуждено административное делопроизводство по признакам картельного сговора. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве.

В ведомстве отметили, что признаки «антиконкурентного соглашения» были обнаружены в ходе анализа результатов 28 аукционов, проходивших в период с 2016 по 2018 год.

«В аукционах в различном составе принимали участие ООО «Петровский Парк», ООО УК «Аргонавто», ООО «Аргонавто», ООО «Вектор», ООО «Мастер», — говорится в сообщении пресс-службы.

В УФАС подчеркнули, что в ходе торгов стартовая цена контрактов снижалась незначительно (от 1,5% до 3%), что является признаком отказа от конкурентной борьбы. Также в ведомстве сообщили, что в отношении всех предприятий заведения административные дела о нарушении антимонопольного законодательства России.

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