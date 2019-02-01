Пятница, 1 Февраля 2019 года
13:10:00 МСК

УФАС обнаружило картель в сфере благоустройства Москвы

Экономика

Признаки «антиконкурентного соглашения» были обнаружены в ходе анализа результатов 28 аукционов

Москва, 1 февраля 2019, 13:09 — REGNUM  В отношении пяти компаний, участвовавших в аукционах на работы по благоустройству на севере Москвы, возбуждено административное делопроизводство по признакам картельного сговора. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве.

В ведомстве отметили, что признаки «антиконкурентного соглашения» были обнаружены в ходе анализа результатов 28 аукционов, проходивших в период с 2016 по 2018 год.

«В аукционах в различном составе принимали участие ООО «Петровский Парк», ООО УК «Аргонавто», ООО «Аргонавто», ООО «Вектор», ООО «Мастер», — говорится в сообщении пресс-службы.

В УФАС подчеркнули, что в ходе торгов стартовая цена контрактов снижалась незначительно (от 1,5% до 3%), что является признаком отказа от конкурентной борьбы. Также в ведомстве сообщили, что в отношении всех предприятий заведения административные дела о нарушении антимонопольного законодательства России.

Читайте также: ФАС заподозрила «Аэрофлот» в сговоре с ООО «Москва Карго»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить