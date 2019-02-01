В Казахстане реорганизовали комитет государственных доходов

Астана, , 13:10 — REGNUM Во всех регионах Казахстана департаменты государственных доходов министерства финансов преобразованы в департаменты экономических расследований, сообщает 1 февраля издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Комитет государственных доходов, в который входят департаменты, преобразован в комитет по финансовому мониторингу. Кроме того, постановлением повышается статус сотрудников департаментов экономических расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря депутат Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что служба экономических расследований должна быть независимой от министерства финансов для снижения коррупционных рисков.

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