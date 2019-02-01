Дешевого бензина в России не будет – мнение

Москва, , 13:08 — REGNUM Прошел первый месяц 2019 года, и появились первые выводы относительно инфляционной динамики в стране. Как свидетельствуют обнародованные данные компании «Такском», в начале года вырос средний чек на АЗС, а также в кафе, ресторанах и супермаркетах. Это не вызывает удивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

«Цены на бензин, согласно договоренностям между правительством РФ и нефтяниками, в январе могли подняться только на 1,7%, что было ниже, чем составил рост ставки НДС», — отметила эксперт.

Однако, по её словам, средний чек на заправках мог увеличиться за счет повышения цены на весь ряд сопутствующих товаров, ведь относительно масел, специальных жидкостей и прочего, включая чай и кофе, никаких соглашений не было. Наблюдения «Такском» показывают, что средний чек стал больше на 8% на АЗС.

«На самом деле, на рынке не происходит ничего неожиданного. Рост ставки НДС имеет заметный эффект в большинстве случаев, это естественным образом находит отражение в параметрах инфляции.

Дешевого бензина в России не будет, так как алгоритм формирования цены литра топлива не тот. В 2019 году бензин в РФ может подорожать на те же 7−10%, что и ранее, просто волны роста в этот раз будут смещены», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным статистики, с 1 по 25 января 2019 года средний чек на автозаправках (АЗС) в стране вырос на 8% (до 1,25 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.

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