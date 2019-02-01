Саратовская область получит на реализацию майских указов 28 млрд рублей

Саратов, , 13:00 — REGNUM Саратовская область получит из федерального бюджета 28 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках новых майских указов. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров в ходе совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба полпредства.

Он отметил, что указанный объем средств предусмотрен в соответствии с Законом о федеральном бюджете на 2019−2021 годы.

С учетом средств федерального, регионального и местных бюджетов в Саратовской области предусмотрено финансирование в размере 35 млрд рублей.

«Я призываю вас всех к открытому диалогу. Насколько мы правильно определим вектор нашей работы в самом начале пути, настолько во многом и будут достигнуты непростые, но реальные задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — заключил Комаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 мая 2018 года президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Цель указа — осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России. Документ содержит целевые показатели развития страны по наиболее важным направлениям: национальная экономика, медицина, образование, демография, экология, наука, строительство. На федеральном уровне разработаны национальные проекты, направленные на достижение показателей указа. Принципы нацпроектов будут реализованы во всех регионах РФ.

Общий объем федеральных средств для регионов на реализацию соответствующих мероприятий в течение трех лет составит 2 трлн рублей.