В Совфеде рассказали о выгоде России от смены власти в Венесуэле

Москва, , 12:58 — REGNUM В Совфеде не согласны с мнением Хуана Гуайдо, что смена власти в Венесуэле выгодна России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

«Судя по всему, Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, мыслит, как типичный американец, для которого эталонная мера всех событий — материальный интерес», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что вопрос смены власти в Венесуэле для России лежит вне плоскости материальной заинтересованности.

«Что касается России, то она в Венесуэле не ищет для себя никаких выгод — ни экономических, ни политических. Вопрос находится совсем в другой плоскости. Мы выступаем против узурпации власти в любой стране, где бы подобные попытки ни предпринимались. Тем более, если эти попытки инициируются из-за рубежа», — указал парламентарий.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом государства, в интервью агентству Reuters заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам — Москве и Пекину.

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