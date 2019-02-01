Венесуэла намерена продать 15 тонн золота ОАЭ – Reuters

Каракас, , 12:40 — REGNUM Центробанк Венесуэлы намерен продать крупную партию золота в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идёт о почти 15 тоннах драгоценного металла. О планах по продаже части запасов золота со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе сообщает Reuters.

Читайте также: Оппозиция Венесуэлы: Москва прислала самолет за золотом

Отмечается, что в общей сложности планируется реализовать 29 тонн золота, которое находится в хранилищах регулятора в Каракасе. Абу-Даби расплатится за золото наличными евро.

Как уточнил источник, чартер с тремя тоннами золота Центробанк Венесуэлы уже направил в ОАЭ 26 января.

Соединённые Штаты, которые поддерживают попытку оппозиции свергнуть Мадуро и назначить новые выборы, уже отреагировали на эту сделку и предостерегли третьи страны от закупок сырья и драгоценных металлов у Каракаса. Накануне, 31 января, сенатор-республиканец США Марко Рубио предупредил, что любой, кто перевозит венесуэльское золото, будет подвергнут санкциям США.

Ранее по теме: Песков прокомментировал «попытку» вывезти 20 т золота из Венесуэлы в Россию

Добавим, что, по данным Центробанка Венесуэлы, на конец ноября золотые запасы этой страны составляли 132 т.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Венесуэле добыли свыше 20 тонн золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Основным его покупателем стала Турция.

В ноябре 2018 года стало известно, что США готовят очередной пакет санкций для ограничения экспорта золота из Боливарианской республики. Отмечалось, что Вашингтон надеется не только ограничить экспорт драгоценного металла из Венесуэлы, но и сделать невозможным его продажи «через подставные компании». Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла имеет право продавать своё золото за рубеж, несмотря на американские санкции, назвав их незаконными.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Венесуэла имеет право продавать золото, несмотря на санкции