В феврале рубль «имеет шансы» продолжить укрепление

Москва, , 12:39 — REGNUM Переоценка перспектив дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США в конце января спровоцировала рост российской валюты, в рамках общего укрепления рисковых активов. В феврале российский рубль имеет шансы продолжить свое укрепление. Этому способствует затишье в санкционной тематике, снижение курса доллара и рост интереса инвесторов к российским долговым бумагам, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Сразу после того, как только тема санкций отошла на второй план, рынок обратил внимание на привлекательную доходность долгового рынка России, что наглядно продемонстрировало размещение Минфином на вчерашнем аукционе всего объема предложенных ОФЗ, при этом спрос превысил предложение более чем в три с половиной раза, а доходность по цене отсечения составила 8.39%. Это также дает рублю дополнительную поддержку», — отметила эксперт.

Кроме того, ситуация в Венесуэле, находящейся на грани государственного переворота, может вызвать рост цен на нефть, по причине срыва нефтяных поставок и возникновения, как минимум краткосрочного, дефицита сырья на рынке нефти. Это также фактор скорее в пользу роста российской валюты.

«Важной отметкой, преодоление которой будет для котировок рубля ключевым, служит уровень 65 рублей за доллар. Если он будет преодолен, тогда целью укрепления российской валюты станут отметки 64 и 61 рубль за доллар, соответственно.

Но в случае возникновения новых рисков, связанных с возобновлением санкционных вопросов, или более широких покупок валюты ЦБ РФ в рамках выполнения бюджетного правила, USD/RUB отправится к отметкам 71 за доллар. Таким образом, целевой диапазон курса доллара на февраль — 61−71 рубль за доллар и 72−77 рублей за евро», — дала прогноз на февраль Прохорова.

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