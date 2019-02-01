19 компаний лишились права использовать название «Ессентуки»

Ставрополь, , 12:36 — REGNUM Все заводы розлива, которые не имеют доступа к минеральной воде Ессентукского месторождения, потеряли свидетельства на наименование места происхождения товара «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Свидетельства были отозваны Роспатентом в общей сложности у 19 компаний, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе АО «Кавминкурортресурсы».

АО «Кавминкурортресурсы» и ООО «Холод-розлив», являющиеся недропользователями Ессентукского месторождения, направили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявления о прекращении действий свидетельств у производителей минеральной воды, утративших доступ к минеральной воде. Решения принимались с конца декабря по 30 января, в общей сложности речь идет о 19 компаниях, в том числе — и о крупных производителях: ООО «УЗРМВ «Аква-Вайт», ЗАО «Водная компания «Старый источник», ООО «Объединенная водная компания», ООО «Ессентукские минеральные воды +», ООО «Элита-Минерал групп».

В АО «Кавминкурортресурсы» уточнили, что свидетельства выдавались на десять лет, хотя производители потеряли доступ к месторождению раньше, чем истек срок их действия.

«Мы неоднократно обращали внимание крупных и мелких торговых сетей на то, какая минеральная вода признана контрафактом. Тем не менее, со стороны ритейлеров не всегда было понимание, что продавец несет такую же ответственность за продукцию, как и поставщик», — прокомментировал руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

Добавим, это далеко не первый случай, когда пресекается незаконное производство минеральной воды. В настоящее время при поддержке правительства РФ «КМКР» разрабатывает систему, которая очистит рынок от контрафакта. Отметим также, что ранее 16 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края о запрете ЗАО «Водная компания «Старый источник» производства контрафактной воды «Ессентуки №17».

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