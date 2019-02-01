«Казатомпром» продлит сокращение добычи урана до 2020 года

Астана, , 12:35 — REGNUM Государственная компания «Казатомпром» добыла в 2018 году 21 705 тонн урана, что на 7% меньше, чем в 2017 году, сообщили 1 февраля в пресс-службе компании.

Ожидаемый уровень добычи урана в 2019 году составит 22 750−22 800 тонн. Ожидаемый объем производства оксида урана (U 3 O 8 ) составит 13−13,5 тыс. тонн. В компании также ожидают, что в конце 2019 года запасы природного урана составят примерно шестимесячный пропорциональный объем производства.

В компании планируют продолжить сокращение годового объема добычи урана на 20% относительно показателей 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года министр национальной экономики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, чтореспублика продолжит сдерживать добычу урана для формирования приемлемых цен на мировом рынке.