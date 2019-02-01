«Колмар» планирует увеличить добычу угля в три раза

Москва, , 12:31 — REGNUM Компания «Колмар» намерена увеличить объём добычи и переработки угля более чем в три раза по итогам работы в 2019—2020 годах. Свой оптимизм руководство компании связывает с пополнением парка горно-добывающей техники и модернизацией производства, сообщает 1 февраля пресс-служба предприятия.

«За 2018 год предприятия компании «Колмар» показали отличные производственные достижения. Добыто более 5,5 млн. тонн угля», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в отчётном периоде горно-обогатительные комплексы компании были оснащены пятью гидравлическими экскаваторами, семью карьерными самосвалами, шестью тяжёлыми бульдозерами, новыми буровыми установками и другой техникой.

В настоящее время «Колмар» является одной из крупнейших компаний на Дальнем Востоке. Предприятие объединяет комплексы по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). А также ведет строительство терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края. Предполагается, что реализация стратегии развития к 2022 году выведет «Колмар» в пятерку угольных компаний России.

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