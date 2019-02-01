Пятница, 1 Февраля 2019 года
12:28:09 МСК

Жители России стали чаще ездить в санатории

Экономика

Особенно отмечается рост интереса к санаториям Крыма и Краснодарского края

Москва, 1 февраля 2019, 12:28 — REGNUM  В 2018 году в России число граждан посетивших санатории и курорты на территории страны выросло до 6,4 млн человек, это на 10,7% лучше показателя 2017 года. Такие данные предстваил BusinesStat.

Рост популярности отечественных санаториев специалисты связывают с трудностями получения медицинских услуг в больницах и поликлиниках. Граждане предпочитают курорты, потому что в них можно и отдохнуть, и пройти обследование, и подлечиться.

Особенно отмечается рост интереса к санаториям в Крыму, в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае. Причём не только российских граждан, но и иностранцев.

По прогнозам экспертов, если санатории в России продолжат развивать инфраструктуру, то число желающих в них отдохнуть может вырасти в 2019—2023 гг. 7,8 млн человек.

Читайте также: Только в 5% санаториев России созданы условия для инвалидов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить