Жители России стали чаще ездить в санатории

Москва, , 12:28 — REGNUM В 2018 году в России число граждан посетивших санатории и курорты на территории страны выросло до 6,4 млн человек, это на 10,7% лучше показателя 2017 года. Такие данные предстваил BusinesStat.

Рост популярности отечественных санаториев специалисты связывают с трудностями получения медицинских услуг в больницах и поликлиниках. Граждане предпочитают курорты, потому что в них можно и отдохнуть, и пройти обследование, и подлечиться.

Особенно отмечается рост интереса к санаториям в Крыму, в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае. Причём не только российских граждан, но и иностранцев.

По прогнозам экспертов, если санатории в России продолжат развивать инфраструктуру, то число желающих в них отдохнуть может вырасти в 2019—2023 гг. 7,8 млн человек.

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