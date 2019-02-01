«Евродону» советуют забить свое родительское стадо

Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM Эксперты настоятельно советуют второму по величине в России производителю индейки ростовскому агрохолдингу «Евродон» рассмотреть вариант уничтожения всех оставшихся у него 35 тыс. голов родительского стада птицы, используемого для воспроизводства, сообщает «КоммерсантЪ». Предполагается, что эта мера поможет предотвратить новые вспышки птичьего гриппа, которых на предприятии за последний год было несколько.

О последнем по времени инциденте стало известно накануне. По факту гибели птицы велось внутреннее расследование. По сообщениям источников, погибло несколько тысяч голов птицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис у агрохолдинга «Евродон» стал одним из главных экономических событий 2018 года. Предприятие начало терпеть убытки после того, как на площадках компании был обнаружен птичий грипп. Вирус нанёс многомиллионный ущерб «Евродону», возместить который в короткие сроки не удалось. Кроме этого, новым руководством компании были выявлены нарушения в технологической и биозащитной цепочках.

В декабре прошлого года ГК «Евродон» было перечислено из бюджета Ростовской области около 144 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. Также региональные власти планируют возместить ущерб, который нанёс предприятию птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.

По словам ветеринара, специалиста по птичьему гриппу Максима Ермолова, «если действительно на предприятии «Евродон» обнаружился птицевирусоноситель, то, конечно, все поголовье должно быть уничтожено. В противном случае вспышка будет возникать постоянно. К сожалению, такая зачистка территории необходима для полного избавления от вируса».

«Вопрос заключается в том, почему раньше, в 2017−18-х годах, об этом молчали, — отметил Ермолов. — В настоящее время для новых собственников — это тяжёлое наследие совершенно непрофессионального управления птицеводческим предприятием. Они столкнулись с фактом бессимптомного течения болезни, то есть без проявления каких-либо клинических признаков. Таким образом, вирус циркулирует и находится в стаде. При возрастании патогенности возникает новая вспышка заболевания. Поэтому необходима тотальная чистка или полное отчуждение птицы».

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