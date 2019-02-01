«Евраз» в 2018 году сократил производство стали на 7,3%

Москва, , 12:14 — REGNUM Предприятия группы «Евраз» произвели в 2018 году 13 млн тонн стали, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В компании отметили причины указанного снижения: продажа Днепровского металлургического завода в марте 2018 года, снижение производства на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в связи с капитальным ремонтом доменной печи №3 в августе-декабре, технический инцидент на доменной печи №3 Нижнетагильского металлургического комбината в августе и запуск на комбинате доменной печи №7 в марте.

В связи с падением объёмов производства холдинг зафиксировал сокращение на 18% продаж полуфабрикатов. Одновременно продажи готовой продукции выросли на 3,5% благодаря увеличению производства в Северной Америке, в частности, за счет роста отгрузок рельсов, арматуры и бесшовных труб заводом EVRAZ Pueblo и стабилизации сталеплавильного производства на EVRAZ Regina.

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