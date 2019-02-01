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Аэропорт «Бегишево» подвёл итоги работы в 2018 году

Экономика

За год аэропорт обслужил 777,3 тысячи пассажиров

Аэропорт «Бегишево» подвёл итоги работы в 2018 году
Дарья Драй © ИА REGNUM
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Набережные Челны, Татария, 1 февраля 2019, 11:51 — REGNUM  Международный аэропорт «Бегишево» показал в 2018 году рекордный результат, обслужив 777,3 тысячи пассажиров. Показатель пассажиропотока растёт третий год подряд, сообщает 1 февраля пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

"В прошлом году аэропорт «Бегишево» улучшил свои позиции и в рейтинге по пассажиропотоку переместился с 36 на 35 место среди 258 действующих в России аэропортов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пассажиры пользовались рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анталию, Дубай. География полётов в минувшем году расширилась благодаря запуску сразу девяти новых рейсов, в частности в Нижний Новгород, в Минеральные Воды и Екатеринбург. В феврале 2018 года аэропорт занял второе место в номинации «Лучший аэропорт-2017» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до двух миллионов пассажиров в год».

Отмечается, что 2019 год станет для воздушной гавани не менее динамичным. В планах аэропорта — дать старт двум новым рейсам в Узбекистан и Азербайджан, а также увеличить частоту полётов в Анталию, вернуть регулярный рейс в Стамбул.

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