Аэропорт «Бегишево» подвёл итоги работы в 2018 году

Набережные Челны, Татария, , 11:51 — REGNUM Международный аэропорт «Бегишево» показал в 2018 году рекордный результат, обслужив 777,3 тысячи пассажиров. Показатель пассажиропотока растёт третий год подряд, сообщает 1 февраля пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

"В прошлом году аэропорт «Бегишево» улучшил свои позиции и в рейтинге по пассажиропотоку переместился с 36 на 35 место среди 258 действующих в России аэропортов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пассажиры пользовались рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анталию, Дубай. География полётов в минувшем году расширилась благодаря запуску сразу девяти новых рейсов, в частности в Нижний Новгород, в Минеральные Воды и Екатеринбург. В феврале 2018 года аэропорт занял второе место в номинации «Лучший аэропорт-2017» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до двух миллионов пассажиров в год».

Отмечается, что 2019 год станет для воздушной гавани не менее динамичным. В планах аэропорта — дать старт двум новым рейсам в Узбекистан и Азербайджан, а также увеличить частоту полётов в Анталию, вернуть регулярный рейс в Стамбул.