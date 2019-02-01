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За год ввод жилья в эксплуатацию в Душанбе вырос на 11%

Экономика

В 2018 году в Таджикистане сдали в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

За год ввод жилья в эксплуатацию в Душанбе вырос на 11%
Nurmuhammad Shams
Душанбе

Душанбе, 1 февраля 2019, 11:53 — REGNUM  В 2018 году в Душанбе было сдано в эксплуатацию 218 тыс. кв. метров жилых и торговых площадей, что на 11,3% больше, чем в 2017 году, заявил первый заместитель мэра Махмадсаид Зувайдзода, сообщает 1 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, до июля 2019 года администрация города планирует решить вопрос с заселением жителей в дома, которые ранее не были приняты государственной комиссией.

Напомним, по итогам 2018 года в Таджикистане сдали в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилой площади. В январе 2019 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Душанбе составляет $626.

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Строительство жилья
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