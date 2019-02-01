Власти Москвы поддержат бизнес плакатами за 10 млн рублей

Москва, , 12:12 — REGNUM Правительство Москвы намерена потратить чуть менее 10 млн рублей на рекламу предпринимательской и инновационной деятельности, следует из данных, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Закупку проводит департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Согласно документам, исполнитель обязан разработать концепцию рекламной кампании, дизайн-макеты плакатов для наружных конструкций, утвердить дизайн-макеты, изготовить сами плакаты, разместить их на наружных конструкциях и утилизировать в последствии.

Одним словом, подразделение правительства Москвы заказывает рекламную кампанию «под ключ», где исполнитель должен будет всё разработать и реализовать в соответствии с информационной политикой властей.

Контракт будет действовать в период с 20 марта по 20 декабря 2019 года включительно. В общей сложности департамент планирует закупить 800 баннеров формата 3×6 метров и 30 плакатов 5×15 метров. Всю наружную рекламу разместят в Москве. Начальная цена контракта более 9,6 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что департамент предпринимательства Москвы планирует оплачивать парковку сотрудников из бюджета.

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