Отмена платы за вывоз «сухого» мусора возможна — мнение

Барнаул, , 11:45 — REGNUM Из всей массы так называемого «сухого» мусора в России безубыточен пока только бизнес по сбору и утилизации пластиковых бутылок, считает алтайский общественник, председатель ТКС «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение российского правительства освободить граждан России от от платы за вывоз «сухого» мусора, он пояснил:

«Реально сегодня в Барнауле и многих других городах России осуществляется только сбор и переработка пластиковых бутылок. Предприниматели действительно устанавливают контейнеры и вывозят накопленные бутылки, перерабатывают этот вид пластика и изготавливают бутылки и фляжки для красок. Этот бизнес вышел на точку безубыточности и поэтому жители за это не платят.

Однако по другим видам ТКО в Барнауле нет переработки, поэтому жителям приходится платить за сбор, транспортировку и утилизацию отходов на свалке. Поэтому переработка ТКО может частично обеспечивать снижение платежей за утилизацию ТКО. Но для этого надо отрабатывать эти технологические цепочки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что российское правительство предлагает сделать вывоз раздельно собранного гражданами вторсырья бесплатным сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления заявил вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, в один контейнер должны собираться «сухие отходы» (пластик, стекло, бумага, металл), в другой нужно будет собирать «мокрые отходы» — прежде всего органические.

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