Банк Южной Кореи выпустил перед новогодними праздниками $5 млрд

Сеул, , 11:48 — REGNUM Центральный банк Республики Кореи выпустил перед новогодними праздниками 5,6 трлн вон (~$5 млрд), об этом сообщает SBS с ссылкой на представителей банка.

Как сообщили представители Банка Кореи 1 февраля, с 21 января по 1 февраля в финансовые учреждения были предоставлены 5,6 трлн вон (~$5 млрд). Известно, что банк в общем банк выпустил 6,3 трлн вон (~$5,6 млрд), однако 484,1 млрд вон (~$432,4 млн) был возвращен в сейф.

Известно, что выпущенная сумма в этом году на 1,9% больше, чем в 2018 году.

С 5 февраля в Южной Корее пройдет один из важнейших праздников страны — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря), который празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.