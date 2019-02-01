В КБР начал работу клуб молодых управленцев «Новая высота»

Нальчик, , 11:35 — REGNUM В четверг, 31 января, в колонном зале Дома правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялась встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Казбека Кокова с победителями регионального кадрового конкурса «Новая высота» и их потенциальными наставниками. В рамках мероприятия состоялся запуск клуба «Новая высота», призванного стать экспертной площадкой, объединяющей победителей одноименного кадрового конкурса — управленцев нового типа.

Во встрече приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Евгений Ткачев, руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, а также члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств, представители бизнес-сообщества и высших учебных заведений Республики, призванные стать наставниками победителей конкурса.

Кадровый Конкурс «Новая высота» проходил при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по указу президента России Владимира Путина для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

Флагманским проектом АНО «Россия — страна возможностей» является Конкурс управленцев «Лидеры России». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения, благодаря которому талантливые управленцы со всей страны не только получили шанс заявить о себе, но и возможность поработать с наставниками из числа лучших руководителей страны. По итогам конкурса 2017−2018 гг. состоялось более 70 назначений его участников на должности в системе государственного управления и бизнесе.

Региональные кадровые конкурсы, которые сейчас активно набирают обороты, ставят перед собой аналогичные цели. Эксперты из АНО «Россия — страна возможностей» помогают честно и непредвзято выбрать из большого числа активных лидеров, талантливых профессионалов, изъявивших желание принять участие в конкурсах, самых достойных руководителей с наивысшим управленческим потенциалом. Именно из них потом формируется высокоэффективная команда управленцев, готовая трудиться на благо развития регионов и их жителей.

Победители конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. организовали Клуб лидеров «Эльбрус», в который будут приглашены победители последующих конкурсов «Лидеры России». По аналогии в Кабардино-Балкарии по итогам конкурса «Новая высота» было решено создать одноименный экспертный клуб, работа которого была запущена 31 января 2019 года.

Клуб «Новая высота» объединит победителей регионального кадрового Конкурса Кабардино-Балкарии — управленцев нового типа, сумевших проявить свои лучшие лидерские и управленческие качества и дойти до финала этого сложного и интересного проекта. Создание клуба можно назвать логичным продолжением Конкурса, ведь общение и взаимодействие его участников не завершилось после финальных чествований победителей.

Приветствуя участников встречи, Казбек Коков отметил, что немаловажной целью является определение формата дальнейшего взаимодействия. Запуск клуба «Новая высота» как нельзя лучше ложится в эту стратегию. Создание подобных региональных площадок для экспертизы и обсуждения актуальных для общества вопросов — важная часть той работы, которая продолжается после завершения Конкурса. Победителям и финалистам необходимы точки приложения их компетенций, площадка для общения, обмена мыслями и идеями, совместной работы в рамках подготовки стратегии развития региона.

Временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков подчеркнул, что очень рассчитывает на команду новых инициативных руководителей, выявить которых помог прошедший конкурс. Ведь только сообща можно эффективно работать на благо общества и развитие региона.

Присутствующий на встрече руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков напомнил, что на следующей неделе за победителями Конкурса будут окончательно закреплены наставники. И процесс наставничества, работа с менторами как раз будет осуществляться в рамках клуба «Новая высота».

Победители конкурса поблагодарили руководство республики за возможность заявить о себе, поделились ожиданиями от наставничества, выразили желание внести свой вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие региона.