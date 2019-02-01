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За неделю в России выявлено более 200 партий небезопасной продукции

Экономика

Специалисты выявили нарушения при реализации партий мяса, мясной и плодоовощной продукции, а также изделий из меха

Москва, 1 февраля 2019, 11:18 — REGNUM  В результате проверок, проведенных за неделю с 25 по 31 января специалисты Роспотребнадзора выявили более двухсот партий небезопасной продукции, продающейся в 29 российских регионах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 февраля на сайте ведомства.

В службе отметили, что данные о 206 партиях продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, внесены в Государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

Также сообщается, что специалисты выявили нарушения при реализации партий мяса, мясной и плодоовощной продукции, а также изделий из меха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре уведомили, что с 1 июля на полках российских магазинов молочную продукцию разделят на две группы: «продукты с растительными жирами» и «молокосодержащие продукты».

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