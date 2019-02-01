Пятница, 1 Февраля 2019 года
11:21:09 МСК

Курс доллара интересует менее четверти граждан РФ

Экономика

Опрос Superjob.ru

Москва, 1 февраля 2019, 11:17 — REGNUM  За динамикой курса доллара следят меньше четверти жителей России (23%). Не интересует курс 59% граждан. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Чаще всего курсом доллара интересуются мужчины (28%) и граждане с зарплатой от 45 тыс. (29%). Реже изменения курса волнуют женщин (17%) и людей с доходом от 25 — 35 тыс. в месяц (12%).

Российскому рублю больше всего доверяют молодые люди в возрасте до 24 лет (45%). Чем старше, тем меньшее число граждан доверяют рублю: 25−44 года — 39%, от 45 лет и старше — 36% опрошенных.

Опрос проведен 18—20 января 2019 года в 338 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Читайте также: Рубль — лучшая валюта для накоплений, считают 39% граждан

Как сообщало, по данным опроса, большинство жителей России (39%) считают рубль лучшей валютой для накоплений.

Подробнее на эту тему: Граждане РФ назвали лучший способ сбережения денег

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить