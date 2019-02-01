Курс доллара интересует менее четверти граждан РФ

Москва, , 11:17 — REGNUM За динамикой курса доллара следят меньше четверти жителей России (23%). Не интересует курс 59% граждан. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Чаще всего курсом доллара интересуются мужчины (28%) и граждане с зарплатой от 45 тыс. (29%). Реже изменения курса волнуют женщин (17%) и людей с доходом от 25 — 35 тыс. в месяц (12%).

Российскому рублю больше всего доверяют молодые люди в возрасте до 24 лет (45%). Чем старше, тем меньшее число граждан доверяют рублю: 25−44 года — 39%, от 45 лет и старше — 36% опрошенных.

Опрос проведен 18—20 января 2019 года в 338 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало, по данным опроса, большинство жителей России (39%) считают рубль лучшей валютой для накоплений.

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