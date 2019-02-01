«Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы»: обзор экономики Украины

Андрей Стеценко, , 13:55 — REGNUM

Приватизация

Даже представители власти уже признают, что приватизация на Украине — дело абсолютно бесполезное.

«Тех (приватизированных предприятий), которые работают успешно, я практически не знаю… разве что Николаевский глиноземный завод, который работает успешно с точки зрения собственников и с огромным вредом для Украины, в частности в плане экологического и экономического вреда», — такую оценку этому процессу в комментарии телеканалу NewsOne дал народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий.

В прошлом обзоре мы напоминали о том, что приватизация ряда объектов из перечня т.н. большой приватизации в настоящий момент заблокирована в судебном порядке. В частности, в судах оспаривается процесс назначения инвестиционных советников. В конце января стало известно, что апелляционный суд Киева в очередной раз отказал Фонду госимущества в разблокировке продажи.

«Фонд непременно подаст кассацию, но это дополнительные потери времени, это предприятия, которые простаивают и удешевляются, это работники, которые не получают зарплаты. Это точно не на пользу государства, но это происходит», — посетовал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

В министерстве экономического развития, которое также занимается приватизацией, признают — у инвесторов в принципе нет интереса заходить на Украину.

«Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует… Наши бриллианты в короне большой приватизации — ОПЗ, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет преимущественно музейный смысл… Думать, что все хотят эти активы, — ошибка. Даже наши олигархи не хотят», — говорит замминистра Максим Нефёдов в интервью изданию «Зеркало недели».

Однако не меньшей ошибкой будет думать, что так было всегда. Тот же ОПЗ в 2014—2015 гг. купил бы олигарх Дмитрий Фирташ, получив таким образом в собственность пятый из шести заводов по производству удобрений на Украине. Однако в дело вмешался т.н. «евромайдан», а затем и резкое охлаждение отношений между Украиной и РФ (а покупка ОПЗ имела смысл для Фирташа только в партнёрстве с российской стороной). Иными словами, замминистра старательно и уже в который раз обходит вниманием главное: ужасная непривлекательность украинских гигантов индустрии — результат событий последних пяти лет. До этого они охотно покупались даже в самом неприглядном состоянии. В итоге замминистра фактически капитулирует:

«…У государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому основательная подготовка к продаже нуждается в инвестициях, времени, деньгах, кадрах. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими».

ФГИ перечислил в бюджет Украины 255 млн грн — всё, что удалось наторговать за 2018 год. Из них 15,5 млн — доход от «большой приватизации» (что уже несколько странно, ведь формально стоимость объектов «большой приватизации» стартует от 250 млн грн) и 240 млн грн — от «малой приватизации».

Международная финансовая организация (IFC) подтвердила готовность участвовать в приватизации «Укргазбанка», который на сегодня является 4-й по величине активов банковской структурой Украины.

Валюта

По состоянию на 1 февраля Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 27,74 грн (+0,04 грн с 24 января). Евро вырос, причём гораздо сильнее, чем доллар, — до 31,49 грн (+0,37 грн). Укрепился и рубль — 0,424 грн (+0,007 грн).

Курс «межбанка» 31 января остановился на уровне 27,75−27,78 грн (-0,03 грн). И в ходе торгов американская валюта упала в цене ещё сильнее — до 27,6−27,65 грн/долл. При этом стартовали торги с ещё более низких позиций, однако затем на рынок вышел НБУ, и курсы рванули вверх. Да так, что межбанк фактически сравнялся с чёрным рынком: 27,77−27,84 грн (-0,25 грн).

Черный рынок, видимо, ориентируясь на январскую динамику падения курса доллара, торгует и вовсе сравнительно дёшево — 27,56−27,6 грн/долл (-0,18 грн).

В 2018 году трудовые мигранты перевели на Украину 11 млрд долл. (+1,7 млрд в сравнении с 2017 годом). Такие данные огласила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга. По всей видимости, как раз эти переводы выступают основным сдерживающим фактором для курса гривны: он не только не упал ниже 29 грн/долл., как ожидали в Нацбанке и правительстве, но и, наоборот, продолжает укрепляться.

Однако влияют на курс не только они. Как сообщают банкиры, экспортёры в последние дни января влили на рынок солидные объёмы валюты — как раз этими продажами объясняется падение курса в течение этой недели.

К тому же банкиры зафиксировали своеобразную смычку чёрного рынка и межбанка:

«Суммы пока не гигантские. Но в день где-то до 10 млн долл. перекочевывает с наличного рынка на межбанк», — говорит директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной в комментарии UBR.

У НБУ своя трактовка происходящего.

«Сейчас бизнес стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования. Например, импортеры поняли, что в зимний сезон доллар будет дорожать перед праздниками, поэтому приобрели его заранее. Поэтому мы практически не увидели колебаний», — цитирует aif.ua слова главы Нацбанка Якова Смолия.

Гривна будет укрепляться и в феврале — такой прогноз даёт аналитик Альпари Максим Пархоменко изданию «Обозреватель».

"Укрепиться гривне ниже отметки 27,50 будет сложно из-за надвигающихся выборов и неясности относительно будущей монетарной политики в связи с этим. А если говорить о негативных факторах, то плотное сотрудничество с МВФ сформировало прочный фундамент, который удерживает курс от падения в этом году, полностью их минимизировало», — размышляет специалист.

Да, укрепление незначительно, всего на 0,15 грн меньше текущих курсов. Однако следует помнить, что даже это — примерно на 2 грн ниже прогнозного курса, заложенного в бюджете.

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МВФ

В Нацбанке Украины уточнили свои ожидания относительно траншей МВФ по программе stand-by. Известно, что по плану Киев должен получить в текущем году два транша. Теперь в НБУ заявили, что ждут первые 1,3 млрд долл. от Фонда в мае, и ещё столько же в ноябре.

Месяцы явно выбраны неслучайно. В мае уже будет известен победитель второго тура президентских выборов. В ноябре, соответственно, результаты выборов в Верховную раду Украины. Таким образом, в МВФ достаточно прозрачно намекают, что судьба траншей напрямую зависит от того, кто будет объявлен победителем президентских и парламентских выборов.

Дело в том, что далеко не все политики согласны продолжать сотрудничество с этой организацией. Скажем, Анатолий Гриценко (согласно соцопросам, стабильно входит в первую пятерку кандидатов) в интервью Дмитрию Гордону ответил на этот вопрос так:

«Во-первых, мы поблагодарим МВФ за поддержку, которую он предоставил в период 2014—2015 годов и последующих лет. Во-вторых, мы больше не будем сотрудничать с МВФ. Это не вопрос условий и всего остального. Я уверен, что в стране достаточно внутренних ресурсов. Больше, чем мы берем у МВФ. Только таможню перекрыть… МВФ — это подстраховка на случай форс-мажора. Но когда в стране рушится все, уже не форс-мажор, а системная проблема, то ее нужно решать системно, а не с помощью кредитов МВФ. Хватит уже этих кредитов».

Критически высказывается относительно МВФ и главный представитель украинской оппозиции Юрий Бойко.

«Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы… Потому что деньги МВФ — это, во-первых, курс гривны к доллару. Даже тот, кто поверхностно интересуется внешнеэкономическим процессами, понимает, что как только заходит кредит МВФ — сразу стабилизируется курс гривны. Нет валюты — начинается инфляция, которая лихорадит бизнес. Бизнес, не имея уверенности, убегает из страны, унося с собой рабочие места. Безработные украинцы — тоже убегают в другую страну в поисках лучшего места работы. Бюджет начинает печатать лишние деньги, чтобы выполнять свои социальные обязательства, это еще больше раскручивает инфляцию … Вот это все будет следствием прекращения сотрудничества Украины с МВФ, чем не венесуэльский сценарий?» — комментирует планы Гриценко и других кандидатов, желающих разорвать сотрудничество с МВФ, экономический эксперт Виктор Борщевский для «Голос.ua».

Экономический эксперт Всеволод Степанюк в принципе не уверен, что МВФ перечислит Украине второй и третий транши, как это было договорено. И причину этого видит как раз в выборах, а вернее в неготовности политиков ссориться с избирателями.

«У нас одни выборы (президентские), потом вторые выборы (парламентские). Поэтому, естественно, что после президентских выборов никто не будет поднимать цены на коммунальные услуги, потому что все абсолютно кандидаты в президенты обещают, что цены будут снижаться, а не подниматься. Потому второй транш МВФ мы точно не получим. Вот это, что получили в декабре прошлого года, — 1,4 млрд долл. — это, скорее всего, будет и всё», — говорит эксперт.

Однако и серьезной проблемы для украинской экономики в этом он не видит:

«…Резервов достаточно и на этот год, и на следующий. Отдавать долги есть чем. Да, уменьшатся резервы. Ну и что? Там лежит половина денег — те же деньги МВФ, — которые все равно нужно отдавать. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, чтобы их отдать и не брать новые деньги именно у МВФ».

Следует признать, что определённая логика в его расчётах есть, а особенности если налоговые поступления от мигрантов и дальше будут расти. По крайней мере прошлогодние переводы более чем вдвое перекрывают сумму, предусмотренную stand-by, а годовой прирост равняется полноценному траншу. Тенденции же таковы, что и в 2019 году объём переводов будет расти. Во-первых, потому, что рынок труда для украинцев приоткрывает Германия с её более высокими зарплатами. Во-вторых, польские работодатели уже поднимают ставки, чтобы избежать массового бегства украинцев дальше на запад. Поэтому даже если прогноз экономиста и сбудется, то срыв stand-by Украина переживёт: мигранты компенсируют как минимум половину того, что МВФ обещал Украине в этом году.

Топливо

По состоянию на вечер 31 января за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,5 грн (— 0,03 грн с 23 января, — 0,68 грн с начала года), за литр А-92 — 27,42 грн (— 0,09 грн с 23 января, — 0,74 грн с начала года). Дизтопливо — 28,44 грн (— 0,04 грн с 23 января, — 0,66 грн с начала года).

Автогаз продолжает стремительно дешеветь, и пока даже нет ощущения, что цена готовится нащупать хоть какое-то плато. За минувшую неделю средняя розничная цена упала до 11,29 грн/л (— 0,55 грн с 23 января, — 2,16 грн с начала года). И даже это — не предел.

«Сейчас действительно происходит обвал цен на сжиженный газа. Это связано с затоваренностью рынка. На фоне сезонного снижения потребления в хранилищах остается очень много автогаза, закупленного ранее. При этом оптовая стоимость новых партий этого топлива существенно упала. Такая ситуация вынуждает трейдеров поскорее распродавать существующие запасы. А делать это можно, только уменьшая розничную цену и конкурируя друг с другом. Например, на одной из житомирских заправок мы уже видели цену литра сжиженного газа 9,60 грн. Это говорит о том, что потенциал для дальнейшего снижения стоимости этого горючего есть. Я думаю, что вскоре, в течение ближайших двух недель, средняя по стране стоимость сжиженного газа может опуститься ниже 10 гривен за литр», — поясняет происходящее изданию «Факты» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Согласно подсчётам Госстата, объёмы продаж бензина на Украине (декабрь 2018/декабрь 2017) сократились до 91,4 тыс. тонн (-13,9%). Объёмы продаж дизельного топлива также просели, хотя и не так сильно — 81,5 тыс. тонн (-2,7%). Однако более всех схлопнулся рынок сжиженного газа — до 2,6 тыс. тонн (-32,8%). Падение продаж бензина и дизтоплива объяснимо. Вот уже несколько лет украинцы выбирают газомоторное топливо — так дешевле. Однако почему тогда продажи автогаза тоже падают? Причина известна не всем.

Так уж сложилось, что продажи бензина и дизтоплива сильно отличаются от рынка автогаза. Последний со времени начала его взрывного роста (т.е. лет 7−8 назад) был в тени: каждый третий, а то и каждый второй литр газомоторного топлива продавались в обход налогообложения. Поэтому рынку автогаза не привыкать существовать в тени. То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, соответственно — не сокращение продаж, а сокращение легальных продаж.

Разное

В прошлом году на Украине стремительно дорожал хлеб. Как сообщает гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, стоимость т.н. «хлебной корзины» выросла до 70,2 грн (+12,5 грн).

«Потребительская инфляция с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения», — анализирует специалист.

Отметим, что в хлебную корзину входит четыре вида хлеба по 1 кг: пшеничный из муки первого сорта, батон, хлеб ржаной и хлеб пшеничный из муки высшего сорта.

Стоимость мясной корзины выросла до 575 грн, т. е. за неё придётся заплатить на 57 грн больше, чем в конце 2017 года (в мясную корзину входит по 1 кг куриного филе, куриной тушки, свинины, говядины, сала и варёной колбасы 1-го сорта). Более всего в цене прибавило куриное филе (105 грн/кг, +16 грн за год). Этот вид мяса теперь немногим уступает свинине (115 грн, +6 грн за год). Ситуация вызвана активным экспортом курятины в страны ЕС, из-за чего внутренние цены постепенно подтягиваются к экспортным.

Госдолг Украины по состоянию на 31 декабря прошлого года достиг 78,32 млрд грн. Это на 3,56 млрд долл. больше, чем на начало декабря, и на 2,02 млрд долл. больше, чем на начало прошлого года.

Дефицит госбюджета в январе — декабре 2018 года достиг 59,25 млрд грн (+23,7% в сравнении с 2017 годом).

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Президент Порошенко в прошлом году умудрился наездить на 252 млн грн — именно в такую сумму обошлось государству содержание его автопарка (всего 215 автомашин), рассказали журналистам информагентства «Украинские новости» в Госуправделами. Более того, почти 72 млн грн в прошлом году было потрачено на закупку 29 совершенно новых автомобилей.

По словам генерального директора Mastercard Europe SA Инги Андреевой, Украина умудрилась выбиться в первую пятёрку стран мира по числу nfc-транзакций (бесконтактные платежи).

«Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций», — рассказала она во время пресс-конференции.

В декабре прошлого года долги украинцев за ЖКУ впервые преодолели важнейшую психологическую планку в 50 млрд грн (+7,4 млрд грн в сравнении с ноябрём), сообщает Госстат Украины. Причём львиную долю этой задолженности сформировали две услуги: за отопление и ГВС украинцы должна 16,63 млрд грн, за газоснабжение — ещё 26,4 млрд.

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