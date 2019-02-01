Ставки по рублёвым вкладам в Сбербанке выросли с 1 февраля

Москва, , 11:07 — REGNUM С 1 февраля Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам. Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентных пунктов.

До повышения эта ставка составляла 5,15% годовых. Теперь достигла 5,75% годовых без учёта ежемесячной капитализации процентов.

Читайте также: Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам

Также Сбербанк запустил и новый промовклад в рублях «Лови выгоду», ставка по которому составит от 7,10 до 7,65% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам. С 14 января базовая ипотечная ставка выросла на 1% — вместо прежних 9,8% теперь составляет от 10,8%, для зарплатных клиентов ставка повысилась с 9,5 до 10,5%, а для клиентов без подтверждения дохода значение ипотечной ставки поднялось с 10,1% до 11,1%.

Напомним, в России кредиты выплачивает каждый третий гражданин страны. При этом самой распространённой целью, на которую берутся займы в банках, является ремонт. Согласно данным опроса, проведённого исследовательским агентством MAGRAM Market Research, деньги на ремонт дачи, квартиры или дома потребовались 32% опрошенным. Каждый четвертый потребитель оформил кредит ради покупки автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам