В минсельхозе Казахстана назвали меры по снижению стоимости продуктов

Астана, , 11:09 — REGNUM Министерство сельского хозяйства планирует снизить стоимость продуктов в Казахстане за счет исключения из цепи поставок лишних посредников, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, между производителем и конечным покупателем есть сразу несколько уровней посредников, которые получают наибольшую выгоду. Евниев отметил, что эту задачу можно решить, обеспечив возможность покупателям приобретать продукцию у производителей.

Замминистра добавил, что вопрос можно решить за счет создания прозрачной цифровой системы, в которой покупатели смогут приобретать товары у фермеров как дистанционно, так и непосредственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства поручил снизить цены на продукты местных производителей.