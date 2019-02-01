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В минсельхозе Казахстана назвали меры по снижению стоимости продуктов

Экономика

Вопрос можно решить за счет создания прозрачной цифровой системы без посредников

Астана, 1 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства планирует снизить стоимость продуктов в Казахстане за счет исключения из цепи поставок лишних посредников, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, между производителем и конечным покупателем есть сразу несколько уровней посредников, которые получают наибольшую выгоду. Евниев отметил, что эту задачу можно решить, обеспечив возможность покупателям приобретать продукцию у производителей.

Замминистра добавил, что вопрос можно решить за счет создания прозрачной цифровой системы, в которой покупатели смогут приобретать товары у фермеров как дистанционно, так и непосредственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства поручил снизить цены на продукты местных производителей.

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Экономика Казахстана
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