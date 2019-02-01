В Чувашии за год более всего подорожали услуги гостиниц и турагентств

Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии в 2018 году спрос на платные услуги вырос на 2,6%, более всего подорожали услуги гостиниц и турагентств. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2018 году, по предварительным данным, населению Чувашии было оказано платных услуг на 50 699,1 млн рублей, что на 2,6% выше уровня 2017 года. Их удельный вес в потребительских расходах населения в 2018 году составил 23,8% против 23,7% в 2017 году.

В структуре платных услуг, которые подпадают под мониторинг ведомства, наибольшую долю составили коммунальные расходы (26% от объёма платных услуг), телекоммуникационные (15,5%), бытовые (12,1%) и транспортные (11,9%) услуги. На долю данных четырёх видов услуг приходилось 64,5% всех платных услуг. В том числе за год коммунальные услуги подорожали на 4,2%, телекоммуникационные — на 3,6%, бытовые — на 6,3%, транспортные услуги подешевели на 3,1%.

В структуре платных услуг в 2018 году по сравнению с 2017 годом более всего подорожали гостиничные услуги (+43,8%), услуги турагентств (+8,9%) и услуги санаторно-курортных организаций (+7,8%). В то же время подешевели транспортные, курьерские, почтовые, юридические и образовательные услуги.

В структуре объёма бытовых услуг 69,2% приходилось на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские услуги. Почти все виды бытовых услуг, которые мониторит Чувашстат, за год подорожали, более всего — услуги по ремонту и техобслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (+6,6%).