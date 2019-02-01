«Регоператору — миллион ежедневно»: тюменцы вновь требуют смены тарифа

Тюмень, , 12:19 — REGNUM Жители Тюмени продолжают протестовать против несправедливых тарифов. К инициативным гражданам, которые называют себя движением «Тюмень против высоких цен на мусор», присоединилось региональное отделение КПРФ. Протестующие тюменцы различного политического окраса объединились в единых требованиях, которые они направили губернатору региона Александру Моору в виде обращения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своих требованиях тюменцы уверили главу региона, что политических целей не преследуют, но их возмущает установленный в регионе тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора, который, по их мнению, сформирован незаконно и подлежит тщательному аудиту Счётной палатой как по капитальным вложениям, так и по иным статьям затрат.

Читайте также: В Тюменской области вновь изменилась система платы за мусор

Напомним, с 1 февраля 2019 года в платёжках за коммунальные услуги появится отдельная строчка об оплате за сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Изначально планировалось, что рост платы за обращение с отходами будет незначительным и не ударит болезненно по карману россиян. Но первые дни мусорной реформы показали в ряде регионов, том числе и в Тюменской области, обратную картину.

Тюменские активисты считают транспортную составляющую «мусорного» тарифа непрозрачной, и просят разъяснить, почему возчики мусора в 2017 году за услуги транспортировки килограмма отходов на полигон брали около 60 копеек, а в 2019 году стоимость данной услуги подскочила до 2,18 рублей. Рост почти четырёхкратный.

Смущает тюменцев и административная составляющая «мусорного тарифа», положенная региональному оператору по обращению с отходами ООО «ТЭО».

"Согласно расчётам тарифной комиссии расходы на договорную работу с собственниками жилья составляет 59 копеек за килограмм мусора, это 330 692 рубля…, почти миллион рублей ежедневно. При наличии современных программных продуктов и компьютерной техники, целесообразно ли содержание штата 200 единиц с фондом оплаты труда 130 млн рублей? При этом для выставления счетов потребителям услуг планируется использовать услуги расчётных центров ТРИЦ. Право на заключение договоров от лица ООО «ТЭО делегировано АО «Энергосбытовая компания Восток». Какие должностные обязанности будут исполнять 200 сотрудников ООО «ТЭО»?», — задают вопросы главе региона активные тюменцы.

Напомним, в Тюменской области тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора менялись в 2019 году дважды. С 1 января был установлен тариф для собственников жилья в 5,04 рублей с квадратного метра в месяц. После возмущения тюменцев в социальных сетях и народного схода был изменён принцип взимания платы за мусор, и тариф по решению главы региона Александра Моора составил 139 рублей в месяц с прописанного в квартире человека.

Читайте также:В Тюменской области идёт проверка законности «мусорных» тарифов

В преддверии митингов тюменцы вновь напомнили главе региона свои требования. Они просят ввести мораторий на переход к новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на два года. Именно столько времени, по мнению тюменцев, необходимо для доработки территориальной схемы обращения с отходами и проведения новых исследований с целью нормирования количественного показателя производства отходов на душу населения, а также популяризации раздельного сбора отходов.

Также граждане просят отменить правовые акты, установившие завышенные тарифы и нормативы накопления ТКО. Величину тарифов на обращение с ТКО вернуть на уровень 2017 года с поправкой на инфляцию.

Как поясняют активисты, именно полтора года назад на 210% вырос тариф на мусор для собственников жилья в многоквартирных домах с 1,62 рублей за квадратный метр до 3,89 рублей. Напомним, что с 1 января 2019 года им предлагалось платить 5,04 рубля за кв.метр. Сейчас — 139 рублей в месяц с человека, прописанного в квартире.

«Тарифы в Тюменской области значительно выше, чем во многих субъектах РФ. Для сравнения: Челябинска область — 67,59 рублей с человека, Новосибирская область — 92,42 рубля, Московская область — 90 рублей. Это говорит о том, что расчёты произведены с ошибками, либо на основании недостоверных данных», — отмечают тюменские общественники.

При пересчете тарифа граждане просят учесть доходы регионального оператора от реализации вторсырья (тариф должен быть уменьшен). Тариф в обязательном порядке должен корректироваться по возвратным отходам на основании п.11 Приказа ФАС России от 21.11.2016 года №1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в области обращения с ТКО», считают тюменские активисты.

Также тюменцы просят обеспечить возможность платы за фактически потребленные услуги. Для жителей многоквартирных домов оставить право самостоятельно распределять объемы — согласно площади жилых помещений или по количеству прописанных.

«Привязка нормативов к квадратуре помещений или количеству прописанных — это выбор без выбора. Услугу обращения с ТКО перевели в разряд коммунальных. За электричество, воду и газ мы оплачиваем по по счётчикам, а не по количеству прописанных или квадратуре. Конечно, в том случае, когда контейнерных площадок нет, оплата должна производиться по нормативу», — отмечают активисты.

Кроме того люди настаивают на том, чтобы установить реальные нормативы образования ТКО для всех видов жилищного фонда и нежилых помещений Тюмени и Тюменской области в случае невозможности установления контейнерных площадок.

Обеспечить социальную поддержку — ввести понижение тарифа для детей из любых семей и пенсионеров, так как они объективно производят меньше мусора и нуждаются в помощи. А в региональной схеме обращения с отходами проработать вопрос утилизации.

Предусмотренное строительство мусоросортировочных заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме позволит сократить объём захоронения отходов лишь на 41%, отмечают граждане. Для достижения доли утилизированных и обезвреженных отходов в 89% к 2027 году не сортировка, а переработка нужна. Необходимы мусороперерабатывающие заводы, акцентируют внимание главы региона тюменцы.

«Кто и почему выбрал малоэффективную технологию обращения с ТКО? Кто понесёт персональную ответственность за это решение? — спрашивается с главы региона.

Кроме этого тюменцы просят обеспечить возможность раздельного сбора мусора на контейнерных площадках. Проработать вопросы раздельной утилизации бытовой техники, опасных отходов, крупногабаритного мусора.

Наконец, жители региона предлагают создать условия для конкуренции в ходе реализации мусорной реформы. Поддержать малый и средний бизнес в плане создания условий для создания предприятий по переработке мусора.

Активисты, зовущие тюменцев на митинги, отмечают, что выполнение всех пунктов— дело не одного дня. Но одновременно напоминают, что от решений губернатора сегодня зависит экологическое благополучие региона и благосостояние всех его жителей.

Напомним, в России с 1 января 2019 года начала действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Её задача — сократить число полигонов для захоронения мусора в России и увеличить долю переработки отходов во вторичное сырьё, доведя её к 2027 году до 89% от общего объёма. На утилизацию — на вторсырьё, термообработку — в России в 2018 году отправлялось только 7% общего объёма твердых коммунальных отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: От митинга до митинга: анатомия тюменского «мусорного» протеста