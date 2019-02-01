В Воронеже восстановили подачу тепла, нарушенную из-за обрушения котельной

Воронеж, , 10:56 — REGNUM Теплоснабжение восьми жилых домов по улице Еремеева в Воронеже, оставшихся без тепла из-за обрушения здания котельной 31 января, было восстановлено рано утром 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 января на здание котельной МКП «Воронежская теплосеть» по улице Еремеева, 25, обрушилась 20-метровая кирпичная вентиляционная труба. В результате само здание постройки 1970-х годов частично разрушилось. Травмы получили две сотрудницы котельной: одна была госпитализирована, вторая позже самостоятельно обратилась к медикам. Восемь домов по улице Еремеева, в которых проживают около 200 человек, из-за ЧП остались без теплоснабжения.

В мэрии уточнили, что, несмотря на то, что здание котельной получило повреждение, газовая труба и технологическое оборудование не пострадали, насосы продолжали работать, а потому эти восемь домов не пришлось отключать от теплоносителя: пока шло устранение аварии. Вода продолжала циркулировать, угрозы разморозки внутридомовых систем не было. В то же время, работы по ликвидации аварии осложняла необходимость разбора завалов. В результате слаженной работы всех служб к 02:00 1 февраля дома были подключены к теплоносителю, к 04:00 котельная вышла на рабочий режим. Чтобы максимально предусмотреть все возможные сценарии дальнейшего развития событий в качестве резерва на место была подтянута и развернута мобильная котельная мощностью 2 МВт, способная автономно работать на дизельном топливе. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, а также прорабатывают меры по окончательной ликвидации последствий аварии.

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