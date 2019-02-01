Власти расширят особую экономическую зону Курил

Москва, , 11:39 — REGNUM Власти расширят территорию опережающего развития (ТОР) Курильских островов, чтобы обеспечить приток инвестиций. Предполагается открыть несколько новых предприятий, следует из документа, размещенного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Инвесторы планируют реализовать на территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» несколько новых проектов. В частности, поступили заявки на создание туристического комплекса, строительной компании, завода по переработке рыбы и судоремонтного завода. Для этих целей ТОР планируют расширить. Точные координаты участков, которые добавят к территории, прописаны в проекте правового акта Минвостокразвития.

В пояснительной записке к документу отмечено, что расширение ТОР «Курилы» создаст минимум 240 новых рабочих мест и привлечёт не менее 661,2 млн рублей частных инвестиций. Совокупные налоги и сборы с 2019 по 2028 год составят более 827,4 млн рублей.

Примечательно, что, согласно инвестпроектам, новые объекты планируют построить в городе Северо-Курильске и на острове Шикотан, передачи которого добивается Япония. Из проекта НПА видно, что власти планируют экономику региона так, что как минимум этот остров останется в составе России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в нижней палате парламента заявил, что суверенитет страны распространяется и на северные территории (южные Курильские острова). Также политик добавил, что позиция Токио заключается в том, чтобы «определить принадлежность четырёх островов» и на этой основе заключить мирный договор.

Отметим также, что власти Японии не прекращают попыток добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырёх островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и группы островов Хабомаи, а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов. Российская сторона отвергает эти претензии.