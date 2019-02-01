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Индонезия и Италия построят «зеленый» нефтеперерабатывающий завод

Экономика

Новый завод позволит перерабатывать сырое пальмовое масло в экологически чистое дизельное топливо

Джакарта, 1 февраля 2019, 10:49 — REGNUM  Нефтегазовая компания Индонезии Pertamina и итальянская компания ENI заключают соглашения по строительству «зеленого» нефтеперерабатывающего завода, сообщает МИД Индонезии.

Соглашение о сотрудничестве было отмечено подписанием меморандума о взаимопонимании в области развития возобновляемых источников энергии главой компании Pertamina Никке Видьявати и генеральным директором ENI Клаудио Дескальци.

Кроме того, стороны также договорились создать совместные предприятия Green Refinery в Индонезии и Term Sheet CPO Processing в Италии. Это соглашение является продолжением меморандума о взаимопонимании, который был подписан Pertamina с ENI в сентябре 2018 года.

Издание отмечает, что новый завод позволит перерабатывать сырое пальмовое масло в экологически чистое дизельное топливо.

Посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни приветствовал подписание сотрудничества между компаниями Pertamina и ENI в рамках 70-летия установления дипломатических отношений и двустороннего сотрудничества между Индонезией и Италией в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Италии заявил, что в 2019 году стороны сделают основной упор на оптимизацию сотрудничества в области креативной экономики и развития малого и среднего бизнеса двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Италия отметят 70-летие дипотношений в 2019 году

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Внешняя политика Индонезии
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