Дело о краже 600 млн рублей у «Пробизнесбанка» направлено в суд

Москва, , 10:43 — REGNUM В Замоскворецкий районный суд Москвы направлено дело о хищении 600 млн рублей у «Пробизнесбанка». Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии надзорного ведомства, обвиняемые причастны к присвоению указанных средств, совершенному в мае-июне 2015 года руководством кредитной организации при пособничестве иных лиц.

«С целью хищения был заключен мнимый агентский договор об оказании банку услуг. По данному соглашению деньги были перечислены на счета аффилированных соучастникам организаций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года двое бывших владельцев «Пробизнесбанка» Сергей Леонтьев и Александр Железняк были заочно арестованы по делу о хищении из кредитного учреждения более 25 млрд рублей.

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