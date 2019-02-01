Владельцев турбазы и учебного центра уличили в захвате земли на Байкале

Иркутск, , 10:45 — REGNUM Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре удалось через суд добиться запрета эксплуатации турбазы — юрт-кемпинга «Улигер» — и международного добровольческого учебно-рекреационного центра «Твори Добро» на Байкале. Как следует из официальной информации ведомства, данные рекреационные объекты располагаются в посёлке Большое Голоустное (Иркутская область) с грубыми нарушениями противопожарного, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурором доказано, что дальнейшая эксплуатация туристического комплекса может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.

В частности, центром «Твори Добро» использовалась вода из подземной скважины без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии подземного источника санитарным правилам. Отсутствовал проект округов и зон санитарной охраны подземного водного объекта. Это и другие нарушения вызывают особенную обеспокоенность прокуратуры ввиду того, что в летний период времени на рекреационном объекте организовывается детский оздоровительный лагерь, который посещают несовершеннолетние дети.

Также прокурором установлен факт самовольного занятия центром государственных земель площадью более 2500 квадратных метров. Теперь, согласно решению суда, собственникам необходимо их освободить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение всего 2018 года Байкальская природоохранная прокуратура неоднократно подтверждала незаконность многих построек на Байкале, дела рассматривались в судах, но почему-то до сноса гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, дело редко доходило. Ещё одной приметой времени стала «китайская экспансия»: граждане Китая выкупают земли на байкальском побережье, на которых под видом домов и с нарушением всех норм строят туристические объекты.

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