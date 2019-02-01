В Южной Корее потратили $99,9 млрд на онлайн-покупки в 2018 году

Сеул, , 10:42 — REGNUM В Южной Корее потратили почти 112 трлн вон (~$100 млрд) на онлайн покупки в 2018 году, сообщает SBS News.

Согласно данным Статистического агентства Республики Корея, население страны в 2018 году потратило на онлайн-покупки 111,89 трлн вон (~$99,9 млрд), что на 22,6% больше, чем в 2017 году.

Известно, что сумма транзакций, осуществленные через мобильное устройство, составила 68,87 трлн вон (~$61,5 млрд), что на 31,7% больше, чем годом ранее. На покупки с помощью мобильного телефона приходится 61,5% от общего объема покупок, совершенных онлайн.

Кроме того, онлайн-покупки на зарубежных сайтах также выросли на 21,2% до 3,67 трлн вон (~$3,27 млрд). Количество заказов из Китая увеличилось на 23,6%, из стран, входящих в АСЕАН на 53,6%, из Японии на 38,6%, однако количество заказов из Соединенных Штатов Америки, напротив, снизилось на 8,4%.

Онлайн-покупки косметики увеличилось на 20%, одежды и модных товаров на 26,6%, а музыкальных инструментов и музыкального и видео оборудования на 71,2%.