Каршеринг в Москве: число поездок выросло в четыре раза

Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве растёт популярность каршеринга. В январе 2019 года москвичи и гости столицы совершили около 2,7 млн поездок, что в четыре раза больше по сравнению с январем 2018 года (700 тыс. раз), сообщается на портале мэра столицы.

В настоящее время столичный парк каршеринг насчитывает 17 тыс. автомобилей. К концу 2019 года количество автомобилей вырастет до 20 тысяч.

По словам заммэра Максима Ликсутова, востребованность этого сервиса растет благодаря увеличению количества автомобилей, гибким тарифам и новым услугам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в зависимости от тарифов оператора, минута аренды транспортного средства обходится от 6 до 10 рублей. Найти ближайший свободный автомобиль можно с помощью мобильного приложения.

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