В нацпроектах важно участие всех муниципалитетов Тверской области — Руденя

Тверь, , 10:36 — REGNUM Задачу конвертировать средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, в качественные программные мероприятия на территории Тверской области. поставил губернатор Игорь Руденя 31 января на совещании с главами муниципальных образований, посвященном реализации национальных проектов в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Сегодня наша задача в конвертации средств нацпроектов качественные программные мероприятия на территории Тверского региона. Это является индивидуальной задачей каждого руководителя отрасли и каждого муниципального образования. У нас все муниципалитеты должны участвовать в реализации национальных проектов», — сказал Игорь Руденя.

При этом глава региона обратил особое внимание на то, что жители муниципалитетов должны знать, в каком объеме и в какие сроки будут реализованы мероприятия по нацпроектам.

На совещании была представлена информация о показателях и мероприятиях региональных проектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жильё и городская среда». Так, в рамках национального проекта «Демография» планируется ввести не менее десяти учреждений, порядка 1700 дошкольных мест. Также запланировано обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет — ежегодно обучение смогут проходить не менее 380 молодых мам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» основной целью является развитие первичной медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена. В рамках нацпроекта «Образование» предполагается реализовать федеральный проект «Социальная активность». В Тверской области запланированы мероприятия по развитию добровольчества, поддержке талантливой молодежи, общественных инициатив. Одним из основных станет создание ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Тверская область вошла в число 10 регионов-победителей конкурса на создание таких центров. Объем финансирования при федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году планируется построить около 650 тыс. кв. м жилья, к 2024 году увеличить эту цифру до 886 тыс. кв. м. Благоустройство дворовых территорий на 2019 год запланировано в 74 муниципальных образованиях региона. На эти цели из федерального бюджета предполагается направить 411 млн рублей, из регионального — 12,7 млн рублей. Важными для региона являются проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология» — на их реализацию в Тверской области предусмотрено около 5 млрд рублей. Планируется повысить обеспеченность населения районов качественной питьевой водой, сократить сбросы в Волгу, провести модернизацию очистных сооружений в муниципалитетах.