Ялта тонет в мусоре – в городе более ста несанкционированных свалок

Ялта, Крым, , 10:34 — REGNUM На территории Ялты выявили более сотни несанкционированных свалок, в 60% случаев нарушителей уже привлекают к административной ответственности. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев на совещании по проблемным вопросам городского округа.

«Помимо этого планируется ликвидация двух свалок общей площадью 1 150 квадратных метров за пределами границ города», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что жители города всё чаще стали жаловаться на отвалы строительного мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Крыма снизили тариф на вывоз мусора для жителей Южного берега полуострова, который всё равно почти в три раза дороже, чем в остальных городах и сёлах республики. Так, для Ялты и Алушты тариф снизится — с 164 рубля до 129 рублей и со 104 до 97 рублей соответственно. В остальных регионах Крыма он не превышает 40 — 50 рублей.

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