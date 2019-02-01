В Киргизии планируют создать аналог казахстанского фонда «Самрук Казына»

Бишкек, , 10:31 — REGNUM Фонд по управлению государственным имуществом Киргизии планируют преобразовать в аналог казахстанского фонда «Самрук Казына», заявил глава киргизского фонда Ренат Тулебердиев, сообщает 1 февраля издание 24.kg.

По его словам, Киргизии необходимо внимательно изучить опыт Казахстана. Тулебердиев отметил, что в 2019 году планируется создать ОАО «Национальная управляющая компания».

Глава фонда добавил, что в настоящее время активы фонда составляют 151 млрд сомов (142 млрд рублей). Реструктуризация фонда позволит отказаться от бюджетного субсидирования и перейти в собственные инвестиции.

Напомним, 6 ноября 2018 года министр экономики Киргизии Олег Панкратов заявил, что фонд управления государственным имуществом республики необходимо преобразовать по примеру фонда «Самрук Казына» и Сингапурского фонда.

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