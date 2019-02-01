Правительство РФ выделит на развитие цифровой экономики 1,8 трлн рублей

Алма-Ата, Казахстан, , 10:14 — REGNUM В ближайшие пять лет на программу по развитию цифровой экономики в России планируется выделить 1,8 трлн рублей, заявил 1 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка 2.0» в Алма-Ате (Казахстан).

«На ближайшие пять лет (финансирование программы) составит порядка 1,8 трлн рублей, или, грубо говоря, в районе $30 млрд», — заявил Медведев.

Премьер-министр добавил, что часть средств будет выделено из федерального бюджета, часть — из внебюджетных фондов.

Напомним, сегодня, 1 февраля, председатель правительства России Дмитрий Медведев находится в Алма-Ате, где принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). В ходе заседания будет рассмотрен в том числе ход реализации цифровой повестки ЕАЭС.

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