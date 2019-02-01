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Медведев объяснил значение нового «цифрового» министерства

Экономика

Оно будет принимать участие в подготовке стратегий цифровой трансформации госкорпораций

Медведев объяснил значение нового «цифрового» министерства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Алма-Ата, Казахстан, 1 февраля 2019, 10:13 — REGNUM  Создание в России министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций предполагает направлено на смену парадигмы развития этой сферы в стране. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме «Цифровая повестка 2.0: инновационная экосистема Евразии» в Алма-Ате.

По словам главы российского правительства, создание нового министерства не будет просто «перелицовкой бывшего министерства связи», от ведомства ждут изменения идеологии цифровой сферы страны в целом. Также Медведев подчеркнул, что министерство цифрового развития должно принять участие в подготовке стратегий цифровой трансформации госкорпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие три года в России должны быть утверждены около 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

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