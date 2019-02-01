В Казахстане назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Астана, , 10:14 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Чимкенте составила 220,8 тыс. тенге ($581), что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом 1 февраля сообщает издание «Крыша».

В Усть-Каменогорске стоимость одного квадратного метра составляет 181,2 тыс. тенге ($477), что на 9,6% больше, чем в 2017 году. Стоимость жилья в Павлодаре выросла на 9,5%, до 174,6 тыс. тенге ($459) за кв. метр, в Алма-Ате — на 9%, до 373,5 тыс. тенге ($982), в Кокчетаве — на 8,8%, до 195,7 тыс. тенге ($515).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 264 515, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.

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