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ЦБ РФ отобрал две лицензии у страховой компании «Капитал-лайф»

Экономика

… на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования

Москва, 1 февраля 2019, 10:09 — REGNUM  Центробанк РФ с 1 февраля лишил двух лицензий ООО «Страховая компания «Капитал-лайф», сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.

Такое решение регулятор принял в связи с тем, что страховая компания отказалась от данных видов страхования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января страховая группа «Уралсиб» лишилась лицензий на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и на обязательное страхование ответственности перевозчика.

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