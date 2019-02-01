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В 2018 году автопроизводители Казахстана увеличили налоговые отчисления

Экономика

Предприятие «Азия авто» увеличило налоговые отчисления на 34,3%

Астана, 1 февраля 2019, 10:05 — REGNUM  По итогам 2018 года автопроизводители Казахстана заплатили в бюджет республики 7,5 млрд тенге ($19,7 млн) в виде налога, что на 2,7% больше, чем годом ранее, сообщает BNews со ссылкой на «КазАвтоПром».

Предприятие «Азия авто» направило в республиканский бюджет 4,1 млрд тенге ($10,8 млн), что на 34,3% больше, чем в 2017 году. На 35,7% выросли налоговые отчисления у «КАМАЗ-Инжиниринг». Завод «СарыаркаАвтоПром» сократил налоговые отчисления на 58,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года автодилеры в Казахстане продали 57 919 автомобилей, что на 24,9% больше, чем годом ранее. На автомобили местной сборки приходится 48,9% от общего количества проданных автомобилей.

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Экономика Казахстана
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